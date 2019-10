Anzu aggiunge Mike Cookson come CSO

La piattaforma pubblicitaria in-game Anzu ha assunto l‘ex Head of Brand Media per Nike, Mike Cookson, come Chief Strategy Officer. Cookson offre all’azienda oltre due decenni di esperienza professionale nel settore dei media, dei contenuti e della tecnologia.

Ad agosto, Anzu ha raccolto un investimento di $ 6,5 milioni in serie A da investitori strategici BITKRAFT Esports Ventures, WPP e Axel Springer Digital Ventures.

Anzu offre una soluzione pubblicitaria integrata nel gioco che integra annunci di marchi del mondo reale nel gameplay. La piattaforma fornisce dati in tempo reale e capacità programmatiche per il videogioco, aiutando con la visibilità degli annunci e la sicurezza del marchio, rendendo il gioco accessibile ai professionisti del marketing.

Il nuovo CSO di Anzu aveva precedentemente lavorato per dieci anni per Nike Europe ad Amsterdam dal 2007 al 2018. Negli ultimi tre anni presso Nike Europe, Cookson è stato direttore, capo dei media brand Europe, dove era responsabile del marchio Nike e dei media pubblicitari digitali in tutta Europa. Inoltre, è stato membro del comitato di marketing europeo di Nike.

