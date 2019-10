BMW sponsor dei PaiN Gaming

BMW Brasile ha sponsorizzato l’organizzazione brasiliana di Esport PaiN Gaming e lancerà la partnership al Brasile Game Show di questa settimana. Le aziende collaboreranno su contenuti, eventi e attivazioni e il logo della BMW apparirà sulle maglie della squadra.

PaiN Gaming partecipa a diversi giochi, tra cui League of Legends e Counter-Strike: Global Offensive .

L’organizzazione brasiliana di Esport PaiN Gaming ha annunciato una partnership con la casa automobilistica BMW Brasile, che include la creazione di contenuti e il posizionamento di un marchio di spicco sulle maglie della squadra.

Le società lanceranno ufficialmente la partnership durante la finale maschile Counter-Strike: Global Offensive ( CS: GO ) di questa settimana al Brasile Game Show (BGS). Le maglie della squadra presenteranno un grande logo BMW sul davanti, inoltre PaiN Gaming ha svelato un video con molti dei suoi giocatori e creatori di contenuti che promuovono i modelli di auto elettriche e ibride BMW i3 e i8.

Jorge Junior, capo del BMW Group Marketing in Brasile, ha dichiarato:

BMW è una società pioniera che si fa strada autonomamente. Ci reinventiamo ogni giorno per affascinare consumatori e fan con le ultime tecnologie di mobilità premium. Ecco perché vediamo molta sinergia nella partnership con PaiN Gaming che, come la BMW, fornisce adrenalina attraverso la tecnologia. Viviamo ciò che amiamo e crediamo che questa unione lo incoraggerà, che è già uno degli sport più importanti ed elettrizzanti del pianeta. Questo ci consentirà di avvicinarci ancora di più alle nuove generazioni che sono nate in tempi digitali e che sono completamente connesse a questo ambiente.