Lo Sri Lanka riconosce gli Esport come sport ufficiale

Lo Sri Lanka ha riconosciuto ufficialmente gli sport come uno sport ufficiale, come da una dichiarazione pubblicata il 2 ottobre. Il Ministero dello sport dello Sri Lanka ha pubblicato la dichiarazione a seguito di un annuncio del 26 settembre da parte di Harin Fernando, ministro delle telecomunicazioni e dello sport.

Nello Sri Lanka gli Esports sono finalmente legittimati

L’ordine è nato da uno sforzo decennale da parte della Sri Lankan Esports Association (SLESA) per vedere gli Esport legittimati.

In precedenza, gli sport erano apparsi ai Giochi asiatici del 2018 come sport dimostrativo, portando al Comitato Olimpico Nazionale dello Sri Lanka (NOCSL) aiutando gli sforzi per approvare il suo status ufficiale di sport.

Esports è uno sport fiorente in Sri Lanka ed è destinato a fare la sua apparizione inaugurale come evento medaglia ai Giochi del Sud-Est asiatico 2019 , che si svolgono questo dicembre nelle Filippine.

Lo stato si è ora unito a artisti del calibro di Francia, Finlandia , Kazakistan e Cina come un paese che riconosce gli Esport come sport ufficiale.