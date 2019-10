Cherry: nel nuovo film dei fratelli Russo, Tom Holland è irriconoscibile

Cherry è il nuovo lungometraggio di Anthony e Joe Russo (Avengers: Endgame, Captain America: Winter Soldier), attualmente in produzione, adattamento dell’omonimo romanzo di Nico Walker, un veterano di guerra. Il libro, in parte ispirato alla vita dello stesso scrittore, racconta la difficile vita di un militare che, al ritorno dall’Iraq, oltre a soffrire del disturbo da stress post-traumatico, diventa dipendente da oppiacei e inizia a rapinare banche.

Cherry: Peter Parker come non lo avete mai visto

Tra gli attori che parteciperanno al lungometraggio figura anche Tom Holland, interprete di Spider-Man nel MCU (qui trovate la recensione dell’ultimo film del personaggio), che, come mostrano alcuni video e foto (ripresi da MovieWeb), è stato costretto a rasarsi quasi interamente i capelli. Se siete curiosi di vedere il nuovo look dell’artista, vi invitiamo a vedere il filmato qui sotto, in calce all’articolo, con in allegato anche un’immagine che dimostra l’inizio delle riprese.