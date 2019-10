Helstrom: annunciato il cast della serie Hulu

Helstrom è un personaggio Marvel Comics creato da Roy Thomas e Gary Friedrich, noto come “il figlio di Satana”. L’uomo è in realtà figlio del demone Marduk Kurios e ha giurato di combattere le forze maligne che comanda il padre. La figura fumettistica in questione, come anche Ghost Rider, come vi avevamo svelato a maggio, sarà protagonista di una serie a sé stante che sarà distribuita e prodotta da Hulu.

Helstrom: ecco gli attori coinvolti

Qualche ora fa, Screen Rant ha rivelato la maggior parte del cast coinvolto nello show. Scopriamolo insieme. Tom Austen interpreterà l’eroe principale della realizzazione, Sydney Lemmon vestirà i panni di sua sorella Ana, Robert Wisdom incarnerà il ruolo di Caretaker, Ariana Guerra (Gabriella Rossetti), Alain Uy (Chris Yen), Elizabeth Marvel (Victoria Helstrom) e June Carryl (Dr. Louise Hastings). Se volete altri aggiornamenti sull’opera, vi consigliamo di continuare a seguire la sezione Movies della nostra rivista.