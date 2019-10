Halloween: mostrata una foto di Jamie Lee Curtis proveniente dal backstage del secondo capitolo

Halloween è una saga storica che non ha bisogno di presentazioni: la creazione di John Carpenter, nata nel 1978, di recente è tornata sul grande schermo, con un film che è stato il seguito diretto della prima opera del leggendario filmaker statunitense. Qualche tempo fa vi avevamo rivelato che un seguito era all’orizzonte e oggi abbiamo la conferma di ciò. Tenete conto che è in programma anche un ultimo capitolo di questa nuova “trilogia”, che concluderà definitivamente le vicende di Michael Myers.

Halloween: la nuova immagine

Jamie Lee Curtis, nota attrice che interpreta la protagonista Laurie Strode, ha infatti pubblicato un’immagine dove si trova in camerino, in un dietro le quinte che svela che i lavori per la realizzazione sono in corso. Attualmente la data di uscita del lungometraggio è fissata per il 16 ottobre 2020, mentre per la conclusione vera e propria tocca attendere fino al 15 ottobre 2021.