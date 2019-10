Mario Kart Tour: disponibile il Tokyo Tour

Qualche giorno fa vi avevamo parlato del nuovo aggiornamento in arrivo su Mario Kart Tour; aggiornamento che è disponibile da oggi. All’interno del racing game Nintendo per smartphone arriva infatti il Tokyo Tour, che porta tante novità a tema sol levante: in evidenza sul tubo i rarissimi Peach (kimono), il veicolo Sciòrisciò e il deltaplano Parasole di carta viola. Tra i rari da sottolineare Mario (hakama) e il veicolo Fulmine Kabuki.

Mario Kart Tour: tante novità con il nuovo tour

Con il nuovo aggiornamento arriva anche un nuovo tracciato, Neon di Tokyo X, e tante nuove sfide nelle due settimane di tour. Noi vi lasciamo al trailer rilasciato sul canale YouTube di Nintendo Mobile, dove potete vedere i nuovi personaggi (tra cui Rosalina, Lakitu e Bowser Jr.) e i circuiti rilasciati (tra cui la Rainbow Road e un Mario Circuit versione SNES) con l’update.