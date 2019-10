Death Stranding: Kojima è al lavoro sul trailer di lancio

Continuano ad arrivare succosi aggiornamenti dal profilo ufficiale su Twitter di Kojima dedicati a Death Stranding, titolo che uscirà sugli scaffali dei negozi dall’8 novembre in esclusiva su PlayStation 4. Secondo quanto annunciato da quest’ultimo, egli è attualmente al lavoro sul montaggio del trailer di lancio dell’opera tanto attesa dai giocatori in tutto il mondo.

A quanto pare, molto presto potremo vedere il titolo nuovamente in azione, seppur dovremo ancora aspettare prima del rilascio della clip video in questione. Voi aspettate con ansia il trailer di lancio? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.

Passate dalla nostra sezione Games.

Came back to Japan and now back in editing for the launch trailer👍🌈🦀☔️🐟🐋🐬💀👶✋🤩 pic.twitter.com/6wUUFTO2SV

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 9, 2019