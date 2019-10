PlayStation 5: la retrocompatibilità è ancora in fase di sviluppo

Durante il reveal di PlayStation 5, avvenuto nella giornata di ieri, Sony ha parlato ufficialmente della retrocompatibilità della console. Oggi, durante una intervista con Famitsu, il colosso giapponese ha dichiarato che la feature è ancora in fase di esplorazione.

PlayStation 5: ci sarà o no la retrocompatibilità?

Al momento non è ancora chiaro dunque come sarà impostata la retrocompatibilità. La console è stata semplicemente annunciata formalmente ieri ed è normale che il team di sviluppo stia cercando una soluzione ottimale per impiegarla, considerando anche le innovazioni tecnologie. Per saperne di più sarà dunque necessario attendere novità in merito durante il reveal ufficiale della console, che probabilmente avverrà nel corso del prossimo anno.