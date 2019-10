Apex Legends: svelato per errore un nuovo eroe?

Arrivano succosi dettagli per Apex Legends, secondo i quali, uno sviluppatore di Respawn Entertainment avrebbe pubblicato alcune immagini decisamente sospette. Andando nello specifico, negli screenshot si intravede il Gauntlet di Octane ma, a quanto pare, negli scatti è possibile osservare un nuovo misterioso eroe.

Secondo alcune supposizioni, l’eroe in questione potrebbe essere Revenant, protagonista di numerosi leak recentemente. Inoltre, quest’ultimo dovrebbe essere in qualche modo collegato con Pathfinder, dato che entrambi i character sono robot. Vi ricordiamo che il battle royale targato Respawn Entertainment è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Man I love Blocktober! Here's some blockouts of Octane's Gauntlet I designed for #ApexLegends. The whole design started from the idea of 2 giant ramps and a ring of fire.

This was a fun one to make and was my first AAA shipped content.#Blocktober #Leveldesign pic.twitter.com/ZbOLShbnA6

— Alex Graner (@Alex_Graner) October 8, 2019