Call of Juarez Gunslinger su Nintendo Switch è quasi ufficiale

l'equivalente USA del nostro PEGI. Il rumor di maggio aveva anticipato l'annuncio ufficiale , che oramai è solo questione di ore. Call of Juarez Gunslinger è in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch, come testimoniato dalla classificazione dell'ESRB.

Call of Juarez Gunslinger: l’annuncio ufficiale a breve?

Il gioco di casa Techland è stato valuto come M, ovvero Mature, destinato ad un pubblico ben specifico di giocatori. Al momento non è comparsa una versione PlayStation 4 o Xbox One del titolo, dunque non è escluso che il porting possa essere di fatto una esclusiva della versione Switch. Vi aggiorneremo non appena ci saranno maggiori dettagli in merito.