Bigben PARTYBTMINI Recensione dello speaker bluetooth luminoso

Bigben PARTYBTMINI Recensione | L’azienda francese Bigben Interactive è attiva da oltre trent’anni nel panorama videoludico: nel corso di questo lungo periodo la compagnia ha realizzato numerosi accessori a tema gaming (come i controller per PlayStation 4 della linea Nacon, dei quali trovate le nostre recensioni) oltre a pubblicare alcuni giochi tra cui il recente The Sinking City. L’esperienza della compagnia si è espansa anche nell’ambito delle tecnologie audio, concretizzata perfettamente nella serie di speaker bluetooth PARTY. Si tratta di una nuova famiglia di prodotti economici, pensati per offrire esperienze utente di buon livello ad un prezzo decisamente conveniente. Nella recensione di oggi andremo quindi ad trattare PARTYBTMINI, il più piccolo e maneggevole dell’intera linea.

Bigben PARTYBTMINI: parola chiave minimalismo

Lo speaker in questione esemplifica perfettamente il concetto di “stretto indispensabile” a partire proprio dalla confezione di imballaggio. Quest’ultima infatti consiste di una semplice scatola in cartone dalle piccole dimensioni, la quale, dal punto di vista del design, tende quasi a rievocare gli amplificatori giocattolo di diversi anni fa, per via della grafica semplice e colorata utilizzata dall’azienda. Al suo interno abbiamo trovato speaker, istruzioni e due soli accessori: un cavo di ricarica con uscita micro-USB ed un cavo con doppio jack da 3.5mm. Una volta estratto dalla confezione, il prodotto si presenta in un aspetto semplice e minimale, con un corpo allungato dotato di un laccio in gomma in grado di facilitarne il trasporto. Sul lato superiore è presente un altoparlante da 2.5mm, mentre sul fondo sono situati un ingresso jack, uno micro-USB, uno USB ed appena quattro pulsanti, ciascuno dei quali dotati di una doppia funzione. Il primo se premuto a lungo porta all’accensione o spegnimento del device, mentre se sfiorato attiva o disattiva i LED. Vi sono poi due pulsanti per scorrere tra le varie canzoni della propria playlist, che se premuti a lungo possono anche alzare e diminuire il volume. Ve ne è poi un ultimo adibito alla selezione della modalità bluetooth o quella USB.

Tra le altre caratteristiche tecniche figurano poi una potenza massima in uscita di 20W, dimensioni di appena 197x81x81mm ed una batteria da 1200mAh. Quest’ultima potrà essere caricata collegando tranquillamente l’amplificatore al proprio PC, il tutto tramite cavo micro-USB. Qui purtroppo giunge il primo tasto dolente, in quanto per caricare completamente il BTMINI saranno necessarie dalle 3 alle 4 ore, per via dell’assenza di un ingresso USB-C per la fast charge. Inoltre l’autonomia del dispositivo si attesta intorno ad 1/1.5 ore se utilizzato a pieno volume, ma ciò può ovviamente variare in base alle situazioni. Parlando del comparto sonoro lo speaker offre un volume massimo raggiungibile decisamente elevato, oltre che una qualità generale più che accettabile, anche se non sono presenti bassi di spessore e i suoni appaiono non troppo puliti, risultando ovattati. Quest’ultimo aspetto è maggiormente osservabile a volume massimo, anche se ciò non inficerà troppo l’esperienza di utilizzo. Nonostante il prodotto sia stato concepito per essere utilizzato durante i party, sarà perfettamente in grado di offrire un’esperienza gradevole anche nel caso si voglia ascoltare musica rilassante durante le proprie sessioni di studio. Sono presenti tuttavia due pregi notevoli, in grado di bilanciare le problematiche finora evidenziate. La prima riguarda il prezzo economico di 29,99€, come indicato dal sito ufficiale dell’azienda produttrice, mentre la seconda concerne l’enorme stabilità ed immediatezza della connessione bluetooth del device, che durante il periodo di utilizzo non ha mai dato problemi di alcun tipo. Inoltre sarà possibile abbinare contemporaneamente due speaker, in modo da migliorare esponenzialmente l’esperienza di ascolto.

In conclusione, Bigben PARTYBTMINI rappresenta un ottimo prodotto nel mercato degli speaker economici, il quale – sebbene sia caratterizzato da qualche incertezza tecnica – è perfettamente in grado di compensare i deficit tramite un ottimo rapporto qualità prezzo, oltre che mediante due concetti basilari ma che costituiscono il patrimonio genetico dello speaker: accessibilità e solidità. Per quanto riguarda la facilità d’uso ci riferiamo dalla presenza di soli 4 pulsanti, in grado di dare tuttavia accesso a tutte le funzioni che il device ha da offrire. Il secondo aspetto, invece, è pienamente riscontrabile dall’ottimo livello della connessione bluetooth di cui dispone lo speaker, attivabile con la semplice pressione di un pulsante ed in grado di rimanere attiva durante l’intero utilizzo, senza problemi di sorta. Pertanto è un prodotto che consigliamo a chiunque desideri un amplificatore economico da portare sempre con sé, con il chiaro obiettivo di ascoltare tutte le volte che si vuole la propria musica preferita con estrema facilità.