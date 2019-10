Fnatic prolunga l’accordo con Rivarly

La rivalità continuerà a svolgere il ruolo di Counter-Strike: partner di scommesse offensive globali di Fnatic fino al 2021. L’estensione è arrivata tramite un nuovo accordo a “sei cifre”, secondo il team.

Estesa la partnership con Esports Rivarly

La partnership è stata annunciata per la prima volta nell’agosto 2018 e gli altri partner di Fnatic includono OnePlus e AMD.

Fnatic ha esteso la sua partnership con la piattaforma di scommesse Esports Rivalry fino al 2021, il team ha annunciato questa settimana.

La partnership, annunciata per la prima volta nell’agosto del 2018 , proseguirà grazie a un accordo a sei cifre, secondo il team . L’accordo estende lo status di Rivalry come partner ufficiale delle scommesse della squadra Counter-Strike: Global Offensive ( CS: GO ) di Fnatic .

La rivalità ha diritti di immagine globali per i giocatori e collaborerà con Fnatic sui contenuti per il suo hub di community di Esports. Il team CS: GO di Fnatic ha vinto l’ evento DreamHack Masters Malmö lo scorso fine settimana e Rivalry è stato sul posto per acquisire filmati per i contenuti pianificati.

Glen Calvert, COO di Fnatic, ha dichiarato: