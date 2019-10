Asus ZenScreen Touch: disponibile il monitor portatile

ASUS ha da poco annunciato ZenScreen Touch MB16AMT, un monitor portatile pensato per essere utilizzato in viaggio. Esso, grazie ad un profilo ultrasottile di appena 9 mm ed un peso di 0,9 kg rappresenta una soluzione facile da trasportare e installare ovunque in grado di migliorare notevolmente la produttività dell’utente.

Il prodotto offre infatti la possibilità di avere uno schermo aggiuntivo agli utenti laptop, una visione più precisa di app e contenuti multimediali per chi lavora da smartphone ed un’esperienza di gioco su console migliore quando si è fuori casa. Il device è dotato di un display IPS Full HD 16:9 da 15,6 pollici con input multi-touch a 10 punti. Inoltre l’App dedicata per Android del dispositivo permette la visualizzazione ed il controllo senza interruzioni di tutte la applicazioni mobile in modo semplice e fluido. Tramite le porte USB-C e Micro HDMI è inoltre possibile collegare lo ZenScreen ad una vasta gamma di dispositivi tra cui laptop, smartphone, console gaming, tablet e fotocamere.

ZenScreen Touch rappresenta un ottimo aiuto per i lavoratori in costante movimento

Il device possiede infine una porta USB 3.0 con un cavo singolo ed una batteria da 7800mAh, in grado di offrire fino a quattro ore di autonomia. ZenScreen Touch è ora disponibile al prezzo di 419,00 €.