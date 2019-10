Destiny 2 Ombre dal Profondo: guida al fucile laser Divinità

Destiny 2 Ombre dal Profondo | In questi giorni, Bungie ha finalmente aperto le porte al Giardino della Salvezza, il nuovo, atteso raid di Destiny 2 Ombre dal Profondo. Quest’oggi, dopo i consigli per principianti su Una Nuova Luce, vi guideremo all’ottenimento di un’arma esotica inedita: Il Divinità, fucile laser simile ai suoi “fratelli” Cuore Gelido, Lente di Prometeo e Fendi-Onde, nonché in parte legato proprio al raid. Prima di procedere, vi ricordiamo che almeno una volta dovrete aver finito l’incursione precedentemente citata, altrimenti non potrete ottenere la bocca da fuoco in alcun modo. Buona lettura.

Destiny 2 Ombre dal Profondo, guida al Divinità

Eliminate il Minotauro Gigante Vex – Per cominciare, dovrete andare in pattuglia e raggiungere l’entrata dell’incursione, ovvero la zona Porta del Tormento sulla Luna. Qui, muniti del vostro Astore per fare più in fretta, andate alla vostra destra fino ad arrivare ai Campi di Battaglia Lunari. Cambiate poi direzione verso sinistra e ad un certo punto entrerete in una grotta. Da qui incominceranno ad apparire alcuni Vex insieme a Zeteon, Mente Redentrice, in poche parole un Minotauro Gigante. Dopo averlo abbattuto, quest’ultimo vi garantirà la seguente quest: Frammentazione Divina, richiedendovi di analizzare un nucleo Vex, ma per farlo dovrete trovare dei nodi situati in tre specifici settori perduti.

Recatevi su Nessus e completate tre settori perduti – Recatevi quindi su Nessus, alla ricerca dei tre dungeon. I tre settori perduti sono La Confluenza, Il Planetario Meccanico e il Covo degli Antichi. In questi, nel corso dell’impresa, spawnerà un nucleo vex da esaminare di colore rosso, protetto da alcuni vex che bisognerà eliminare. Fatelo, e potrete proseguire con l’impresa.

Uccidete 120 Vex – Qui non c’è nulla di complicato da fare, dovrete solamente uccidere 120 Vex in qualunque modo desideriate. Cimentatevi nelle attività come l’Invasione Vex, quest’ultima sbloccata recentemente, oppure andate nella Forgia di Izanami e, senza intoppi avrete tranquillamente concluso questo step senza sprecare troppo tempo.

Prendete parte al Raid – Uno degli step più lunghi incomincia adesso e richiede ai giocatori di entrare necessariamente all’interno della nuova Incursione. Qui bisognerà fare attenzione alla prima fase, quella dei salti e più in generale dei puzzle ambientali. Non appena spawnerete, buttatevi dal burrone: qui fate attenzione alla piccola entrata visibile quando vi girerete di spalle. Entrateci e potrete interagire con uno strano oggetto: per essere sicuri del proseguimento della relativa quest, vi comparirà una scritta in basso a destra.

Risolvete i puzzle – Completate la fase dei puzzle del raid (seguite il video in basso come riferimento). Ricordatevi che dovrete fare tutto in un solo tentativo, altrimenti non vi sarà possibile proseguire con l’impresa. Molto, nei puzzle, si basa sulla coordinazione di squadra (elemento fondamentale per la buona riuscita dello step) e sul ricordarvi il corretto ordine nel quale risolvere le singole sequenze legate ai cristalli e a particolari forme geometriche.

Sconfiggete il boss finale – Dopo aver fatto tutto ciò, dovrete arrivare alla fine del raid: sconfiggete il boss finale, la Mente Santificata, e avrete finalmente ottenuto il fucile laser Divinità.