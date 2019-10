Blizzard rivela il marchio della Call of Duty League

La prossima serie di franchising di Activision sarà ufficialmente chiamata Call of Duty League. La lega, che ha venduto 12 slot in franchising, viaggerà tra le città in un formato non ancora confermato.

Arriva il marchio ufficiale di Call of Duty League

Più di $ 6 milioni di dollari saranno assegnati in premi nel 2020, con le squadre che giocano il nuovo gioco di Call of Duty: Modern Warfare .

Dopo mesi di prese in giro e la vendita di 12 squadre in franchising , Activision Blizzard ha annunciato oggi il marchio ufficiale per il prossimo campionato Call of Duty .

E sarà, ufficialmente, noto come Call of Duty League. L’editore aveva precedentemente indicato la lega come Call of Duty Global League durante una chiamata ai guadagni, suggerendo un’espansione del precedente marchio Call of Duty World League , ma non sarà così.

Oltre al nome e al logo ufficiali, Activision Blizzard ha anche annunciato che la stagione 2020 assegnerà oltre $ 6 milioni in premi. L’editore ha confermato alcuni altri dettagli, rilevando che Call of Duty: Modern Warfare uscirà presto durante la prima stagione e che sarà giocato esclusivamente su Sony PlayStation 4 in formato 5v5.

Il sito Web ufficiale della Call of Duty League conferma che la lega “viaggerà da una città all’altra”, ma non fornisce ulteriori dettagli sul formato, ad esempio se le squadre ospiteranno eventi di un weekend in famiglia di più giorni simili al formato che Overwatch di Activision Blizzard La lega si abbraccerà nel 2020.

I rappresentanti delle organizzazioni dietro Dallas, Atlanta e (una delle) slot in franchising di Los Angeles hanno recentemente parlato con The Esports Observer sui loro piani per dare vita agli eventi Call of Duty nei rispettivi mercati nazionali.

Tutti e tre i gruppi gestiscono anche squadre di Overwatch League e hanno discusso su come applicheranno le lezioni dall’hosting di case private 2019 in quella lega e i modi in cui gli eventi di Call of Duty possono differire in approccio ed esecuzione.