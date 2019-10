Team Secret in partnership con Mogul

La piattaforma del torneo Mogul creerà un hub Team Secret che offre abbonamenti ai fan a pagamento e tornei con marchio. Team Secret guadagnerà il 40-45% delle entrate dell’abbonamento dalla partnership.

Mogul offrirà abbonamenti a pagamenti tramite Team Secret

Mogul ha un accordo simile con Alliance, completo di abbonamenti ai fan e di una competizione Dota 2 Alliance League da $ 100K USD .

La piattaforma di tornei australiani Esports Mogul ha annunciato una partnership con il Team Secret , che genererà competizioni a marchio di squadra e abbonamenti premium ai fan.

Mogul ha in programma di lanciare un hub a marchio Secret Team sulla piattaforma Mogul.gg entro 60 giorni e di offrire tornei globali attraverso “un numero dei più grandi giochi di Esports al mondo”, secondo un comunicato. I tornei saranno disponibili su più livelli di abilità e si svolgeranno nell’arco di 12 mesi.

Inoltre, l’hub di Team Secret offrirà un servizio di abbonamento a pagamento per i fan, con una percentuale compresa tra il 40 e il 45% delle entrate assegnate a Team Secret in base al numero totale di abbonati. I membri saranno in grado di guadagnare premi in denaro e “il denaro non può comprare esperienze”, secondo un comunicato.

John Yao, CEO di Team Secret , ha dichiarato: