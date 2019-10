Esports Pro League annunciata per il 2020

La rete multimediale e la piattaforma di torneo Esports Pro League (ESPL) sono state annunciate, con intenzioni di essere lanciate all’inizio del 2020. L’editore di giochi per dispositivi mobili e la società di intrattenimento digitale iCandy Interactive hanno co-fondato la società insieme alla società di dati comportamentali Sedania Innovator Berhad .

Esports Pro League annunciata per febbraio 2020

Esports Pro League, mira a costruire un ecosistema attorno a editori, giocatori, squadre, marchi e media. Intende creare un “percorso da camera da letto a campione” per aspiranti giocatori professionisti.

Michael Broda, CEO di ESPL ha discusso dell’impresa:

Siamo molto entusiasti di lanciare la prima stagione di Esports Pro League nel febbraio 2020. La risposta dei nostri partner internazionali è stata straordinariamente positiva. C’è così tanto interesse per ESPL.

La società organizzerà tornei online e offline in collaborazione con organizzatori di terze parti ed editori di giochi. Inizialmente ospiterà tornei in 16 paesi da febbraio a dicembre 2020. Anche se l’attenzione sarà focalizzata sui giochi mobili, si svolgerà anche tornei su giochi per PC e console.