Player Omega in partnership con Super League Gaming

Tour degli sport Player Omega ha annunciato una partnership con l’organizzatore di tornei amatoriali Super League Gaming . Le due parti ospiteranno tornei mensili locali negli Stati Uniti, a partire dal 2020.

Player Omega annuncia tornei nel 2020

La partnership prenderà il via con il primo evento di Player Omega dal 9 al 10 novembre, a cui parteciperà Super League Gaming.

I tornei mensili ospitati si concentreranno sullo sviluppo di scenari competitivi locali, dando priorità alla crescita dei giocatori al di fuori delle principali città.

Player Omega ha confermato che, nel 2020, ospiterà eventi a Minneapolis, Cascate del Niagara, New York, Norwich, Connecticut, Salt Lake City e Filadelfia. Sono previste 10 fermate in totale durante tutto l’anno, con più destinazioni da annunciare.

Jon Bukosky, CEO di Player Omega, ha commentato in un comunicato:

Player Omega sta portando qualcosa di speciale, qualcosa di grande ed eccitante per giocatori e organizzatori che non hanno avuto esperienze locali come questa. Lavorare con la Super League ci offre la possibilità di continuare la celebrazione degli Esport anche dopo la fine del tour, assicurandoci di avere un impatto duraturo in ogni comunità.

Player Omega è stato lanciato ad agosto . Il suo primo torneo si svolgerà in California dal 9 al 10 novembre, durante il quale la Super League Gaming parteciperà con programmi per League of Legends, Fortnite e Minecraft. Quindi, la società prevede di ospitare tornei in 10 città diverse nel 2020 e raddoppiare il numero nel 2021. Super League Gaming ha già collaborato con artisti del calibro di NetLevel , Topgolf e Metarama .

Matt Edelman, CCO di Super League Gaming ha aggiunto: