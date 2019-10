Kevin Hart è tornato al lavoro dopo il grave incidente che lo ha coinvolto

Kevin Hart, attore, comico e produttore cinematografico americano, è stato coinvolto, circa un mese fa, in un grave incidente a Los Angeles, sulla Mulholland Drive. Nonostante le prime indiscrezioni lo vedessero in condizioni estremamente precarie, con la possibilità di paralisi permanente, l’uomo ha iniziato a fare riabilitazione e una notizia testimonia in positivo il suo attuale stato di salute.

Kevin Hart sta bene

Qualche ora fa, infatti, è stato comunicato da E! News che l’artista è tornato al lavoro per lavorare alla campagna marketing di Jumanji: The Next Level, in compagnia dell’amico e collega Dwayne Johnson, Danny De Vito e Danny Glover. Ottime notizie quindi che confermano una rapida ripresa di Hart.