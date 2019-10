Masters of the Universe: Sony potrebbe vendere il film a Netflix

Masters of the Universe, celebre brand di giocattoli, cartoni animati e film, molto in voga negli anni 80′, sta per tornare sul grande schermo con una pellicola in live action che vede Noah Centineo nel ruolo di He-Man. Ma la produzione sembra che stia per subire un rallentamento…

Masters of the Universe: il titolo in mano alla piattaforma streaming?

Il sito The Hollywood Reporter ha infatti comunicato la notizia che la Sony sarebbe intenzionata a cedere i diritti dell’opera a Netflix per evitare un possibile flop. Non si sanno però esattamente i motivi di questa potenziale cessione, ma probabilmente non è un caso che la piattaforma streaming in questione sia non solo la casa della serie spin-off del franchise, She-Ra, ma anche di uno show animato appartenente allo stesso universo principale chiamato Masters of the Universe: Revelation. Vedremo che cosa riserberà il futuro a questa realizzazione, che dovrebbe uscire tra il 2020 e il 2021.