Doctor Sleep: i nuovi poster del lungometraggio richiamano due iconiche scene dell’opera di Kubrick

Doctor Sleep (qui trovate l’ultimo trailer rilasciato) è la pellicola di Mike Flanagan (Hill House, Il gioco di Gerald) che narrerà le vicende del libro omonimo, sequel di Shining di Stephen King. L’opera, che vede protagonista Ewan McGregor (Trainspotting, Angeli e demoni) nel ruolo di Danny Torrance, arriverà nelle sale il 31 ottobre.

Doctor Sleep: le nuove immagini

Il sito Collider ha mostrato da poco dei nuovi poster del film (disponibili in calce all’articolo) che richiamano fortemente la realizzazione di Stanley Kubrick sulla tragedia dell’Overlook Hotel, nonostante i due lungometraggi non saranno collegati direttamente, anche se sono uno il seguito dell’altro, ma diretti da due filmaker differenti, con ovviamente stili registici dissimili. Nella prima immagine troviamo il volto di McGregor in una posa che ricorda Jack Torrance (Jack Nicholson) mentre spia sua moglie dalla porta sfondata con l’accetta, la seconda, invece è molto più esplicita, ed è un parallelo tra il Danny adulto e quello del passato, intento a muoversi con un triciclo nei corridoi dell’albergo, nota scena dell’opera di Kubrick.