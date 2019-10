PlayStation 5 verrà mostrata a tutti nel mese di febbraio 2020?

PlayStation 5 ha ricevuto il suo annuncio ufficiale due giorni fa, ma la console non è stata ancora mostrata al pubblico. L’annuncio in questione è arrivato tramite Twitter, mentre un articolo esclusivo apparso su Wired ha diffuso alcune delle feature principali della piattaforma next-gen. Ma quando assisteremo al reveal dell’hardware? Secondo alcuni rumor non bisognerà attendere fino al prossimo E3 2020 per dare un primo sguardo alla console.

PlayStation 5: previsto un meeting a febbraio?

Stando ad alcune indiscrezioni riportate in origine da 4chan, a febbraio 2020 sarebbe previsto un “soft reveal” della console tramite un PlayStation Meeting. Per l’occasione dovrebbero essere proposti la console, il controller e un primo sguardo alla line up della futura piattaforma di Sony Interactive Entertainment. Già in passato Sony ha messo in scena un PlayStation Meeting e lo fece in occasione del reveal di PlayStation 4, avvenuto nel 2013. Verrà dunque utilizzato lo stesso modus operandi? Intanto uno degli sviluppatori della società giapponese ha confermato che la console non verrà mostrata quest’anno: