Death Stranding: annunciato il World Strand Tour 2019

Death Stranding riceverà una serie di eventi che si terranno in alcune città del Mondo. Il World Strand Tour 2019, questo il nome del tour che Hideo Kojima ha annunciato tramite il profilo Twitter di Kojima Prodictions,permetterà ai giocatori di connettersi con la nuova realtà realizzata dal game designer giapponese.

La prima tappa del tour si terrà il prossimo 30 ottobre a Parigi, ma in seguito toccherà anche le città di Londra, Berlino, New York, San Francisco, Tokyo, Osaka, Singapore, Taipei e Seoul, ma a quanto pare non giungerà presso i nostri confini. Maggiori dettagli verranno diramati prossimamente. Intanto vi ricordiamo che l’action-game è atteso su PlayStation 4 l’8 novembre 2019, mentre le recensioni saranno online l’1 novembre.

#DeathStranding World Tour. Starting from Paris on 10/30, we will have an event in London, Berlin, NY, SF, Tokyo, Osaka, Singapore, Taipei, and Seoul! Looking forward to connecting with all the fans, together with Hideo Kojima! (details will be announced later for the tour) pic.twitter.com/XoazMuYPcs

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) October 9, 2019