PlayStation 5: la divisione Europea di Sony non sapeva dell’annuncio della console?

PlayStation 5 è stata annunciata da Sony Interactive Entertainment tramite un post pubblicato su PlayStation Blog americano e quello giapponese, ricevendo un corposo articolo tramite il sito Wired. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate in rete però, la divisione europea di Sony non era stata avvisata della cosa, apprendendo dell’annuncio soltanto a cose fatte, per poi riportare il tutto frettolosamente tramite il proprio blog. Questo farebbe pensare che la società stia puntando maggiormente verso la sua divisione americana, come suggerisce un secondo rumor.

PlayStation 5: licenziamenti in Europa?

L’8 novembre, giorno dell’annuncio della piattaforma di gioco next-gen, ci sarebbero stati in contemporanea numerosi licenziamenti dovuti ad una ristrutturazione generale interna (soprattutto marketing e PR). Questi licenziamenti avrebbero toccato per lo più i dipendenti europei di Sony. Jim Ryan, presidente e CEO della compagnia, parrebbe deciso a mettere al centro di tutto la divisione americana di Sony Interactive Entertainment, nonostante ci siano stati anche lì alcuni licenziamenti. Per far passare in sordina la cosa, come fatto notare da uno dei dipendenti licenziati (tweet in calce), l’attenzione generale sarebbe poi stata focalizzata sull’annuncio ufficiale del nuovo hardware. Ovviamente per adesso non possiamo considerare queste informazioni diversamente da voci di corridoio.