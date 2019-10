PlayStation 5: l’annuncio ha fatto calare le azioni di GameStop

PlayStation 5 è stata annunciata ufficialmente l’8 ottobre, con arrivo fissato per il periodo invernale 2020. L’annuncio improvviso ha avuto un impatto negativo sulle azioni di GameStop, che subito dopo la comunicazione sono crollate del 5%, come sottolineato dall’analista Daniel Ahmad.

Ahmad ha fornito anche una spiegazione su ciò che è accaduto: gli investitori non si aspettavano che la console arrivasse alla fine del 2020, sperando in una disponibilità più immediata. Questo ha portato gli azionisti a vendere le proprie azioni, causando un crollo in borsa di GameStop. La situazione della società si fa sempre meno rosea, ma una domanda comunque ce la poniamo: sul serio gli azionisti si aspettavano di poter mettere le mani sulla console nei mesi iniziali del 2020?

Gamestop stock price down 5% on PS5 holiday 2020 launch news.

It seems like some investors might have been expecting an earlier launch date, which would be weird given everything has pointed to holiday next year. pic.twitter.com/G28s27JvvQ

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 8, 2019