Concrete Genie è uno di quei titoli che, nonostante sia passato in secondo piano rispetto agli altri titoli del catalogo PlayStation, è riuscito a distinguersi in mezzo alla folla. In breve, si tratta di un’avventura fiabesca in cui il protagonista usa un pennello magico per ripulire la città di Denska dall’oscurità che la permea. Tra colori sgargianti e rappresentazioni dell’immaginario infantile, il gioco offre un ricchissimo comparto artistico, una storia introspettiva, molte sorprese e soprattutto un gran bel numero di obiettivi da sbloccare. È quindi nostro dovere e piacere accompagnarvi verso l’ottenimento del platino con questa guida ai trofei di Concrete Genie. Non preoccupatevi per la lunghezza dell’elenco, sarà un viaggio semplice e divertente. Nel frattempo che ci prepariamo ad imbarcarci in questa caccia al tesoro, perché non date un’occhiata alla nostra recensione del titolo? Potrebbe aiutarvi a rinfrescare le idee.

Concrete Genie: guida ai trofei e agli obiettivi

Difficoltà platino: 2/10

Ore approssimative per il platino: 6-8h

Trofei totali: 56 (1 , 2 , 8 , 45 )

Trofei online: 0

Quante volte bisogna completare la storia?: 1 run

Trofei legati alla difficoltà: No, ogni difficoltà va bene

Trofei affetti da bug: 1 – Acque Limpide

Trofei mancabili: 0

Step da seguire:

Giocate la storia e raccogliete tutti i collezionabili che incontrate, tranne i bozzetti dei Momenti dei Geni . Questi ultimi vanno evitati se non si vuole successivamente perdere tempo.

. Questi ultimi vanno evitati se non si vuole successivamente perdere tempo. Dopo aver concluso la storia, raccogliete tutti i collezionabili e sbloccate i trofei legati ai Geni.

Concentratevi infine sui rimanenti obiettivi, che in generale vi richiederanno di svolgere alcune attività extra.

Concrete Genie: Trofei Bronzo

L’apprendista di Luna[ ]

Completa il tuo primo Capolavoro nel Faro.

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

E luce fu[ ]

Accendi il segnale del Faro.

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.



Costretto a combattere[ ]

Sconfiggi tutti i Nemici nel Faro.

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

“Mi chiamo Ash”[ ]

Salva Zack e il Genio Fuoco Oscuro al Porto Dei Pescatori.

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

La cosa giusta da fare[ ]

Salva Chuck, Janie e i Geni Elettro Oscuri nella Centrale Idroelettrica.

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

“Ho fatto una promessa…”[ ]

Salva Beatrice e i Geni Vento Oscuri nei Canali.

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Qualcosa di nuovo![ ]

Raccogli la tua prima pagina volante Paesaggio.

Seguite la nostra guida ai collezionabili per sbloccare questo trofeo.

Scelte e ancora scelte[ ]

Raccogli 5 pagine volanti Corpo di Genio o Connotati.

Seguite la nostra guida ai collezionabili per sbloccare questo trofeo.



Paesaggio mozzafiato[ ]

Raccogli tutte le pagine Paesaggio all’interno di un livello.

Seguite la nostra guida ai collezionabili per sbloccare questo trofeo.

L’aspetto è tutto[ ]

Raccogli tutte le pagine Corpo di Genio e Connotati all’interno di un livello.

Seguite la nostra guida ai collezionabili per sbloccare questo trofeo.

Un amico colorato[ ]

Anima il tuo primo Genio bipede.

Durante l’avventura, avrete molteplici occasioni di far nascere i Geni utilizzando il pennello del protagonista. Per animare un Genio bipede, il suo corpo deve trovarsi in posizione orizzontale (da sinistra a destra).

È un cane? Un gatto? Un draaaaaago?[ ]

Anima il tuo primo Genio quadrupede.

Per animare un Genio quadrupede, il suo corpo deve trovarsi in posizione verticale (dal basso verso l’alto). Assicuratevi che sia orientato correttamente prima di donargli la vita.

Sono tutt’orecchi[ ]

Disegna delle Orecchie a un Genio.

Navigando nel menu di creazione del Genio, dovreste facilmente notare l’opzione che consente di aggiungere le orecchie (è la terza andando in ordine). Basta assegnarne un paio al proprio Genio e completare la creazione per sbloccare il trofeo.

Fa-Fa-Fa-Fashion![ ]

Dipingi un Genio con più di 5 diversi Connotati.

Così come abbiamo aggiunto delle orecchie per il trofeo “Sono tutt’orecchi“, possiamo assegnare al nostro Genio alcuni Connotati durante la sua creazione. Per completare questo obiettivo, è necessario includerne ben 6. Iniziate dalla sezione delle braccia e selezionatene 2, poi fate la stessa cosa per la coda. Infine, aggiungete gli ultimi due Connotati prendendoli dalle sezioni che ancora non avete visitato. Una volta dipinto il Genio, riceverete questo encomio.

Amici del cuore[ ]

Fai ciao al tuo Genio per più di 3 volte.

Molto semplice: create un Genio e, dopo averlo chiamato, utilizzate il tasto direzionale su per salutarlo. Ripetete tre volte il procedimento e otterrete il trofeo.

Dammi il cinque![ ]

Dai il cinque al tuo Genio dopo aver fatto canestro.

Andando avanti con la storia, troverai ad un certo punto un canestro affisso al muro. Il Genio che hai creato vi chiederà di giocare con lui. Interagendo con la palla che vi passa, Ash segnerà un canestro. Per sbloccare il trofeo, avvicinatevi subito dopo al Genio e dategli il cinque.

Serata karaoke![ ]

Ascolta il tuo Genio cantare.

È molto probabile che questo trofeo si sblocchi in automatico nel corso della storia, soprattutto se si sta inseguendo il Platino. Ad un certo punto, uno dei Geni che avrete creato vi chiederà di disegnarli qualcosa. Dopo aver completato il dipinto, la creaturina inizierà a cantare. Per non perdervi l’obiettivo, assicuratevi che si trovi vicino a voi. Un metodo alternativo che potete usare, nel caso non abbiate sbloccato il trofeo, è recarvi nella prima area di Denska e trovare il carrello giallo. Chiamate il Genio e portatelo verso il muro opposto a dove si trovano i fari. Se avete svolto tutti i passaggi correttamente, il Genio vi chiederà di giocare. Tornate dai fari, accendeteli e lui inizierà a cantare.

Cucù![ ]

Gioca al gioco del Cucù con il tuo Genio e lasciati Cucù-are.

Una volta raggiunta la zona dei condotti, dovrete risolvere un puzzle che richiede l’intervento di due Geni del vento. Dopo averlo completato, troverete un Genio blu nascosto dietro ad una cassa. Avvicinandovi a lui sbloccherete automaticamente questo trofeo. Nel caso non dovesse funzionare, potete tornare in seguito nell’area con il grande tabellone (sempre nei condotti) e aspettate che un Genio vi chieda di giocare. Nascondetevi dietro il pilastro e fate cucù appena vi appare l’opzione a schermo.

Gnam gnam[ ]

Osserva un Genio lanciare una mela a un altro Genio.

Dopo aver ottenuto il design della Mela, chiamate a raccolta due Geni e createne una sul muro. Seguirà una breve animazione e, subito dopo, il conseguimento dell’obiettivo.

Mi piace stare qui[ ]

Siedi attorno a un Falò insieme al tuo Genio.

Dopo aver ottenuto il design del Falò, createne uno sul muro, chiamate un Genio e utilizzate il tasto direzionale giù per sedervi di fianco al fuoco. Seguirà una breve animazione e, subito dopo, il conseguimento dell’obiettivo.

Weeeeeeeeeeee![ ]

Osserva il tuo Genio scappare con una Pervinca girandola o con un Aquilone.

Dopo aver ottenuto uno dei design sopra citati, chiamate un Genio e createne uno vicino a lui. Seguirà una breve animazione e, subito dopo, il conseguimento dell’obiettivo.

La potenza del tuono[ ]

Spaventa o sorprendi il tuo Genio con un fulmine.

Dopo aver ottenuto il design del Fulmine, chiamate un Genio e createne uno. Seguirà una breve animazione e, subito dopo, il conseguimento dell’obiettivo.

Piove?[ ]

Osserva il tuo Genio ripararsi sotto una Pianta ombrello.

Dopo aver ottenuto i design della Pioggia e della Pianta ombrello, chiamate un Genio, create della pioggia e successivamente una pianta ombrello. Seguirà una breve animazione e, subito dopo, il conseguimento dell’obiettivo.

C’è nessuno?[ ]

Osserva il tuo Genio parlare dentro un Giglio della tempesta.

Dopo aver ottenuto il design del Giglio della tempesta, chiamate un Genio e createne uno. Seguirà una breve animazione e, subito dopo, il conseguimento dell’obiettivo.

Non mangiarmi![ ]

Osserva il tuo Genio venire spaventato da una Venere acchiappamosche.

Dopo aver ottenuto il design della Venere acchiappamosche, chiamate un Genio e createne una. Seguirà una breve animazione e, subito dopo, il conseguimento dell’obiettivo.

Lasciati andare[ ]

Osserva il tuo Genio prendere il volo con un palloncino.

Dopo aver ottenuto il design del Palloncino, chiamate un Genio e createne uno. Seguirà una breve animazione e, subito dopo, il conseguimento dell’obiettivo.

Botta di zuccheri![ ]

Osserva il tuo Genio correre all’impazzata dopo aver mangiato il frutto di una Liana della tempesta o il frutto di un Fungo rampicante.

Dopo aver ottenuto uno dei design sopra citati, chiamate un Genio e createne uno. Seguirà una breve animazione e, subito dopo, il conseguimento dell’obiettivo.

Relax ad alta quota[ ]

Osserva il tuo Genio stare seduto in cima a un Iceberg.

Dopo aver ottenuto il design dell’Iceberg, chiamate un Genio e createne uno. Seguirà una breve animazione e, subito dopo, il conseguimento dell’obiettivo.

Gelato[ ]

Osserva il tentativo del tuo Genio di mangiare fiocchi di neve.

Dopo aver ottenuto il design della Neve, chiamate un Genio e create una nevicata. Seguirà una breve animazione e, subito dopo, il conseguimento dell’obiettivo.

Zen[ ]

Dipingi per 3 minuti rimanendo in modalità pittura.

Molto semplice: trovate un muro, entrate in modalità pittura e continuate a disegnare per 3 minuti di fila senza lasciare l’area.

Figlio delle stelle[ ]

Dipingi 20 sciami di stelle.

Dopo aver ottenuto il design delle Stelle, trovate un muro e create 20 sciami. Gli schizzi sono cumulabili, quindi non devono per forza essere disegnati tutti in una singola sessione di pittura.

Piromane[ ]

Dipingi più di 10 Falò di seguito.

Dopo aver ottenuto il design del Falò, trovate un muro e createne 11 di fila.

Che cosa significa?[ ]

Dipingi un doppio arcobaleno.

Dopo aver ottenuto il design dell’Arcobaleno, trovate un muro e createne 2. Gli schizzi sono cumulabili, quindi non devono per forza essere disegnati tutti in una singola sessione di pittura.

Lunatico[ ]

Dipingi più di 10 Lune di seguito.

Dopo aver ottenuto il design della Luna, trovate un muro e createne 11 di fila.



Tempo di festa![ ]

Dipingi 30 Funghi rampicanti.

Dopo aver ottenuto il design dei Funghi rampicanti, trovate un muro e createne 30. Gli schizzi sono cumulabili, quindi non devono per forza essere disegnati tutti in una singola sessione di pittura.



Stagione invernale[ ]

Dipingi 20 Betulle nere.

Dopo aver ottenuto il design della Betulla nera, trovate un muro e createne 20. Gli schizzi sono cumulabili, quindi non devono per forza essere disegnati tutti in una singola sessione di pittura.

Freestyle[ ]

Dipingi in tutti i livelli di Disegno libero.

Dopo aver lasciato il Faro nel prologo del gioco, sbloccherete la modalità Disegno libero dal menu principale. Giocate la storia almeno fino ai condotti, poi salvate, tornate al menu ed entrate nella sezione Disegno libero. Una volta qui, avviate un qualsiasi livello, disegnate qualcosa a caso e uscite. Ripetete questo procedimento per tutti i livelli e otterrete il trofeo.

Fotografia viva[ ]

Usa la funzione replay in modalità Fotografia.

In un qualunque momento del gioco, attivate la modalità Fotografia e premete il tasto quadrato per avviare un replay e ottenere immediatamente il trofeo.

Sono tornato![ ]

Una volta finito il gioco, continua a dipingere.

Dopo aver guardato i crediti finali del gioco, verrete rimandati al menu principale. Per sbloccare questo trofeo, selezionate Continua e dipingete qualcosa sul primo muro che incontrate.

Storie di Denska[ ]

Leggi tutti i giornali.

Seguite la nostra guida ai collezionabili per sbloccare questo trofeo.



Ricordi sbiaditi[ ]

Scova e completa il tuo primo cartellone.

Seguite la nostra guida ai collezionabili per sbloccare questo trofeo.



Un Momento segreto[ ]

Completa il primo dei bozzetti dei Momenti dei Geni.

Seguite la nostra guida ai collezionabili per sbloccare questo trofeo.



Concrete Genie: Trofei d’argento

Come ai vecchi tempi[ ]

Completa il Capolavoro al Porto Dei Pescatori.

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

È tornata la luce![ ]

Completa il Capolavoro nella Centrale Idroelettrica.

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Acque limpide[ ]

Completa il Capolavoro nei Canali.

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

ATTENZIONE: a causa di un glitch, c’è la possibilità che questo obiettivo non venga assegnato. Nel caso questo capiti, è necessario rigiocare la storia una seconda volta.

La maledizione è spezzata[ ]

Salva il Genio Oscuro Alfa nella Caverna.

Trofeo legato alla storia di Concrete Genie e impossibile da mancare.



Galleria d’arte[ ]

Raccogli tutte le pagine Paesaggio.

Seguite la nostra guida ai collezionabili per sbloccare questo trofeo.

Ricordi recuperati[ ]

Scova e completa tutti i cartelloni.

Seguite la nostra guida ai collezionabili per sbloccare questo trofeo.

Cattura i Momenti[ ]

Completa tutti i bozzetti dei Momenti dei Geni.

Seguite la nostra guida ai collezionabili per sbloccare questo trofeo.

Il segreto di Luna[ ]

Scopri il segreto di Luna sotto il Faro.

Seguite la nostra guida ai collezionabili per sbloccare questo trofeo.



Trofei d’oro

Nuovo inizio[ ]

Interrompi il circolo vizioso di bullismo e fatti dei nuovi amici.

Trofeo legato alla storia di Concrete Genie e impossibile da mancare.



Come nuovo[ ]

Raccogli tutte le pagine dell’Album.

Seguite la nostra guida ai collezionabili per sbloccare questo trofeo.

Trofeo di Platino

L’artista di Denska[ ]

Conosciuto come “l’artista di strada che riportò in vita Denska”.

Completate tutti gli obiettivi di Concrete Genie per sbloccare questo trofeo.