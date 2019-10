Destiny 2 Ombre dal Profondo | Dopo avervi dato qualche consiglio per iniziare su Una Nuova Luce e avervi mostrato come ottenere il Divinità, fucile laser legato all’incursione di Ombre dal Profondo, ora è il turno delle modifiche. Nella nuova espansione di Destiny 2 il sistema, già rivoluzionato con I Rinnegati lo scorso anno, non è stato eccessivamente stravolto, ma sono stati fatti diversi cambiamenti atti a rendere più sensato l’utilizzo di ogni singola mod su questo o quel pezzo di armatura: proprio per questo, la loro importanza è diventata vitale, e il nostro obiettivo, oggi, vuol essere spiegarvi come ottenerne il più possibile in minor tempo. Quest’ultime garantiranno ai vostri guardiani dei vantaggi in battaglia piuttosto considerevoli, soprattutto riguardanti le armature, aggiornate alla versione 2.0.

Destiny 2 Ombre dal Profondo, guida alle modifiche

Riscattate tutti i pegni in vostro possesso dagli NPC – Uno dei metodi attualmente migliori per risparmiare tempo ma allo stesso tempo di ottenere un numero elevato relative alla modifiche è quello di andare a riscattare i pegni dagli NPC, soprattutto da Zavala, Lord Shaxx e Banshee-44. Inoltre, in aggiunta, riscattate anche le taglie dei vari personaggi nella Torre, in modo tale da accumulare più pegni possibile e far fruttare ogni singola attività e sessione di gioco. Fatto ciò, consegnate i pegni e ad ogni nuovo livello vi verrà consegnata quasi sempre almeno una mod.

Consegnate materiali all’Armaiolo – Un NPC di vitale importanza per le modifiche è Banshee-44, il quale ne venderà un paio a cadenza giornaliera, acquistabili con svariati materiali. Ricordate di controllare ogni giorno se l’Armaiolo vende le mod che vi interessano, e potrete fare man bassa delle vostre preferite per applicarle a tutti i personaggi e alle loro build. Ricordate anche che, per l’Armaiolo, vale esattamente lo stesso discorso di tutti gli altri NPC dotati di reputazione, anzi, solitamente è quello che, al crescere di ogni livello, fornisce le mod più interessanti.

Cimentatevi nelle Cacce agli Incubi e negli Assalti – In conclusione, l’ultimo modo che vi sentiamo di consigliarvi per possedere altre mod non è solo semplicemente lo svolgimento delle sfide, ma anche prendere parte alle attività principali come Assalti, Cala la Notte o le Cacce agli Incubi, quest’ultima introdotta recentemente in Destiny 2 Ombre dal Profondo. Per quanto riguarda i Cala la Notte, cimentatevi nei livelli di difficoltà più ostici, in modo tale da aumentarne il drop rate. Infine, anche le Cacce agli Incubi risultano essere molto remunerative sotto questo aspetto e non richiedono neppure troppo tempo per essere completate, il che può renderle un ottimo metodo di farming.