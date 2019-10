Trine 4 The Nightmare Prince Video Recensione

Trine 4 The Nightmare Prince, ecco la nostra video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

Trine 4 The Nightmare Prince si presenta come il Trine migliore di sempre, con trama curata ed intrigante, un comparto audiovisivo di ottimo livello, una splendida localizzazione in italiano, incluso doppiaggio e, soprattutto, offre divertimento su tutti i fronti, sia in multiplayer online cooperativo che anche solo in modalità giocatore singolo. Da non perdere per vecchi e nuovi fan della saga di culto finlandese.