Concrete Genie: guida ai collezionabili

Concrete Genie, la fresca esclusiva di casa PlayStation, ha già riscontrato il favore della critica, e si è affermata come titolo dal succoso post game. Sebbene la storia principale sia temporalmente esigua, l’opera contiene diverse ore aggiuntive da spendere tra collezionabili, disegni e prove pittoriche di grande ingegno. All’interno delle tortuose strade di Denska si annidano ben 205 oggetti utili per il completamento massimo del gioco, e si dividono in specifiche sotto-categorie. Vi rassicuriamo sin da subito che ciascuno di essi è reperibile al primo giro di boa e che non vi serviranno ulteriori run per acquisirli al 100%: non pensate troppo ai dettagli e terminate la vostra prima sessione in tranquillità, dato che non ne lascerete alcuno alle spalle.

Concrete Genie: Cartelloni

Essi sono la perfetta rappresentazione della società che albergava a Denska nei vividi ricordi di Ash, e raffigurano le attività principali che si svolgevano in città. Ne troverete in totale 5 nella mappa, ciascuno in ogni area di gioco, e li noterete abbastanza facilmente dato che sono esposti nei luoghi iconici. Completare i disegni richiesti in Concrete Genie non sarà un lavoro di poco conto, dato che vi serviranno forme particolari, pertanto vi consigliamo un’attenta rivisitazione delle singole zone in mappa, possibilmente nel post game. Scovandoli tutti otterrete il trofeo argento “Ricordi recuperati”.

Concrete Genie: Momenti dei Geni

Talvolta, durante le normali sessioni esplorati, vi sarete sicuramente imbattuti in buffi disegnini di colore bianco che facevano capolino negli anfratti di Denska. Essi sono degli eventi speciali innescati dalla presenza di uno o più Geni nelle vicinanze. Quando il mostriciattolo sarà presente nell’area avanzerà delle richieste per abbellire il muro e godersi un po’ di sana arte: vi basterà posizionare i bozzetti richiesti per compiacerlo. In totale in tutta la città sono presenti 20 Momenti dei Geni, ognuno facilmente ottenibile se avrete esplorato le aree principali. Trovati tutti otterrete il trofeo argento “Cattura i Momenti”.

Giornali

Senza dubbio i collezionabili più semplici da individuare e da raccogliere, in primis perché comparirà il tasto quadrato nell’interfaccia giocatore, in secondo luogo bisogna anche ammettere che sono posizionati in punti strategici e difficilmente mancabili se avete completato la storia principale. Essi sono in totale 6 e sono un delizioso espediente per conoscere affondo le dinamiche che hanno dato vita alla negatività oscura. Il fattore curioso che aleggia su questi elementi è che narrano le vicissitudini di una città sull’orlo del baratro e ne identificano le cause: non mancateli se siete alla ricerche di risposte. Una volta letti tutti i giornali, sbloccherete il trofeo bronzo “Storie di Denska”.

Pagine dell’Album

Così come è iniziato, così deve finire. Le pagine che, volteggiando impazzite per tutta Denska, hanno dato inizio all’avventura di Ash e sono il motivo primo ed ultimo che ci spingerà a rivisitare le aree di gioco. Purtroppo esse non sono segnate sulla mappa in dotazione, ma nella legenda di ciascuna micro zona noterete un contatore che vi segnalerà quali collezionabili vi mancano. Sono presenti ben 126 pagine, ulteriormente divisi in sotto-categorie quali pagine Paesaggio, Geni ed elementi di personalizzazione. Dovete assolutamente tenere a mente che alcuni fogli possono insediarsi nei bidoni della spazzatura o in bizzarri nascondigli, pertanto vi invitiamo a fare particolare attenzione ad elementi scenici in subbuglio. Il video seguente vi aiuterà nella caccia e, trovate tutte, otterrete l’ambito trofeo oro “Come nuovo”.

Pagine Paesaggio

Oggetti curiosi e sfuggenti, le Pagine Paesaggio sono apparentemente tra i più ardue collezionabili da ottenere all’interno di Concrete Genie, ma sono facilmente notabili durante l’esplorazione. Se avrete completato la storia principale sarete molto probabilmente già a buon punto, dato che i paesaggi sono catturabili senza troppi intoppi nella prima run. Le bozze sono 48 in totale e sono divise in 12 per ogni macro area di Denska e, in modo analogo alle altre pagine smarrite, esse sono conteggiate nella legenda della mappa, presente nel tasto Opzioni. Trovati tutti i Paesaggi otterrete il trofeo argento “Galleria d’arte”.