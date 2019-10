Ghostbusters The Video Game Remastered Recensione

Ghostbusters The Video Game Remastered | Per quanto i gusti personali siano sempre insindacabili, devo ammettere di non aver mai incontrato nessuno che non avesse apprezzato il primo, storico, leggendario Ghostbusters del 1984: oltre alle memorabili interpretazioni del cast diretto da Ivan Reitman, uno dei tratti distintivi dei film (e di tutto il franchise in generale) è che i personaggi si approcciano al paranormale con metodi scientifici e li affrontano utilizzando espedienti tecnologici, in netto contrasto, soprattutto per l’epoca, con altre storie simili nelle quali gli eroi combattevano il male con l’aiuto della magia o di altri mezzi occulti più o meno arbitrari. Dan Aykroyd ed il compianto Harold Ramis (che vestono i panni dei dottori Ray Stantz ed Egon Spengler, rispettivamente) sono stati i responsabili del soggetto e della sceneggiatura originale: Aykroyd stesso era un avido sostenitore del paranormale, mentre Ramis ha ammesso in diverse occasioni di essere un po’ più scettico, ed è stato proprio il suo contributo a rendere la produzione interessante anche per tutti quelli che, come lui, hanno sempre mostrato una certa diffidenza nei confronti dei fenomeni ultraterreni. La popolarità del marchio si è inevitabilmente tradotta in una serie di adattamenti videoludici che, nel corso degli anni, hanno incontrato alterne fortune a seconda delle piattaforme sui quali sono stati rilasciati e dei team di sviluppo coinvolti, e questo Ghostbusters The Video Game è stato senza ombra di dubbio uno dei più apprezzati: grazie alla partecipazione di quasi tutti gli attori originali, che hanno prestato la voce e le fattezze alle loro controparti poligonali, e ad un copione scritto sempre a quattro mani da Akroyd e Ramis che riprendeva la storia dopo la conclusione di Ghostbusters II, approfondendo alcuni aspetti dei lungometraggi, per molti il gioco ha rappresentato un autentico sequel di questi ultimi oltre ad essere, purtroppo, l’ultima apparizione multimediale del regista di Terapia e Pallottole e Ricomincio da Capo. A dieci anni dal lancio, la terza avventura degli acchiappafantasmi sbarca sull’attuale generazione di PC e console per stuzzicare di nuovo la fantasia degli appassionati, già in fervente attesa del quarto capitolo in arrivo sul grande schermo nel 2020, e ci permette di mettere ancora una volta lo zaino protonico in spalla per sventare una nuova ondata di manifestazioni ectoplasmatiche che ha travolto la città di New York. L’unico interrogativo ancora da sciogliere è quanto il titolo, al di là dell’indubbia leva che esercita sugli estimatori, sia riuscito a sostenere l’implacabile prova del tempo…

Ghostbusters The Video Game Remastered: who you gonna call?

Come già anticipato, la presentazione di Ghostbusters The Video Game è genuina fino al midollo: un gran numero di ambientazioni, come la biblioteca pubblica di New York e l’hotel Sedgewick, sono state trasposte direttamente dai film, e la stragrande maggioranza dei brani musicali provengono dalla colonna sonora originale. La cura riservata ad ogni singolo dettaglio ha del maniacale, dagli angoli più reconditi della celebre caserma dei pompieri adibita a quartier generale del gruppo agli effetti grafici e sonori degli acceleratori di protoni portatili, dalla tecnica di dissolvenza utilizzata per passare da una scena all’altra fino alla resa visiva di tutte le facce che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nelle pellicole, che qui vantano il beneficio di non essere invecchiate nemmeno di un giorno. Anche la trama, per quanto fin troppo “rettilinea” e imperniata sulla nostalgia, si lascia guardare con piacere e getta nuova luce sugli eventi trascorsi, supportata da un’ottima prova di doppiaggio che, tuttavia, questa volta non include anche la traccia in italiano a causa di ingarbugliate questioni di diritti. Un vero peccato, dato che per la platea tricolore le voci straordinarie di Michele Gammino, Mario Cordova e Sergio Di Giulio rappresentavano un eccezionale valore aggiunto.

L’architetto era un superuomo, un genio, o un autentico pazzo!

In termini di gameplay, il gioco è un semplice sparatutto in terza persona che si dipana nel corso di sette capitoli, ciascuno strutturato in modo estremamente lineare e guidato dalla narrazione. Ogni tanto ci imbatteremo in qualche semplice enigma, come oggetti da spostare con il lacciomelma dello zaino, un flusso particolare che sfrutta le proprietà della fanghiglia già vista nel secondo episodio, ma la maggior parte del tempo lo trascorreremo in perlustrazione di stanze e corridoi spettrali con il nostro fidato Rilevatore di Energia Psicocinetica o impegnati a combattere spettri, poltergeist e altre mostruosità soprannaturali a colpi di acceleratore nucleare non autorizzato, al quale verranno apportate un certo numero di modifiche nel corso della storia per aggiungere un pizzico di varietà. La cattura di fantasmi frutta un certo quantitativo di denaro che può quindi essere investito per potenziare zaino e trappole e facilitarci di conseguenza la vita. Tutti questi elementi contribuiscono a ricreare con estrema scrupolosità le atmosfere dei film, e la sensazione di trovarci davvero al fianco della squadra di parapsicologi mentre spariamo flussi di protoni, sbatacchiamo ectoplasmi qua e là e li imprigioniamo nelle trappole elettrificate è incredibile, tanto da farci scendere una lacrimuccia. Sfortunatamente, i problemi salgono a galla quando l’azione su schermo si fa più frenetica, gli avversari si moltiplicano e gli obiettivi iniziano a stratificarsi in un confuso ammasso di indicazioni: non è raro infatti trovarsi alle prese con piccole folle di spiritelli inferociti in mezzo a claustrofobici labirinti di stanze con pochissimo spazio di manovra, ed i controlli piuttosto legnosi, nei confronti dei quali c’era di sicuro più margine di tolleranza un decennio fa, non migliorano le nostre aspettative di vita nemmeno ai livelli più bassi di difficoltà. Spesso, sopravvivere non è questione di talento o destrezza, ma di pura e semplice fortuna.

Pancia in dentro, petto in fuori ragazzi: siamo i Ghostbusters!

A complicare ulteriormente le cose ci si mette anche l’intelligenza artificiale dei colleghi che, pur essendo in teoria degli acchiappafantasmi veterani, in pratica si rivelano delle zavorre che saremo costretti a rianimare dopo il minimo contatto con le creature dell’altro mondo onde evitare prematuri game over, laddove il loro interesse nei nostri confronti sembra davvero minimo quando siamo noi ad aver bisogno di aiuto. Benché questa mancanza di collaborazione non rappresenti un eccessivo impedimento durante la prima metà del gioco, le porzioni finali esigono cospicue dosi di pazienza per barcamenarsi tra gli assalti dei non morti e le richieste di soccorso dei compagni caduti, trasformando il titolo in una sorta di simulatore di assistenza medica ben poco divertente. A proposito degli sforzi infusi nel remaster, la qualità visiva è di gran lunga superiore rispetto all’originale, con scenari, modelli tridimensionali e texture nitidi e ben definiti. Di contro, le scene d’intermezzo in tempo reale hanno accusato il colpo e di tanto in tanto mostrano qualche incertezza nelle animazioni o nella sincronicità dei labiali. Inoltre, i tempi di caricamento sono un po’ troppo lunghi anche su PC equipaggiati di SSD, almeno rispetto ai contenuti visualizzati, e il multiplayer cooperativo online è stato rimosso anche se, a detta degli sviluppatori di Saber Interactive, verrà aggiunto in un secondo momento come contenuto scaricabile.

La prospettiva di interpretare una nuova recluta degli acchiappafantasmi in una storia che funge da sequel dei film originali è irresistibile, ma questa trasposizione interattiva riesce ad essere ancor meno convincente oggi di quanto non fosse già al tempo della sua pubblicazione, quando i cloni di Gears of War imperversavano in tutte le salse ed eravamo tutti un po’ più accondiscendenti nei loro confronti. L’esperienza in prima battuta è accattivante, finché la sovrabbondanza di sezioni mal progettate, la pessima intelligenza artificiale e il gameplay soporifero e ripetitivo non smorzano del tutto la magia. Per fortuna, il futuro del franchise appare decisamente roseo con una nuova produzione cinematografica all’orizzonte, ma è un peccato che Ghostbusters The Video Game abbia mancato l’occasione di affermarsi come un autentico classico videoludico, o quantomeno come prodotto godibile in ogni suo aspetto, pur avendo tutte le carte in regola per farlo, e questa edizione rimasterizzata non fa praticamente nulla per risollevarne le sorti.