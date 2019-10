Nintendo Switch: vendute oltre 10 milioni d’unità in Europa

Arrivano notizie decisamente incoraggianti per Nintendo, dove veniamo a conoscenza delle unità vendute in totale in Europa per Nintendo Switch, console ibrida del colosso nipponico. Ebbene, secondo quanto annunciato da Nintendo of Europe, la compagnia avrebbe venduto oltre 10 milioni d’unità sul suolo europeo.

Nintendo Switch: l’annuncio ufficiale arriva da Twitter

Sicuramente una notizia decisamente incoraggiante per la compagnia, dove svariati giocatori stanno aspettando i seguenti prodotti sull’ibrida targata Nintendo: Animal Crossing New Horizons, Luigi’s Mansion 3, Pokémon Spada e Scudo, Bayonetta 3 e il nuovo capitolo dedicato a The Legend of Zelda.

Passate dalla nostra sezione Games.