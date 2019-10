Galaxy Note 10 Lite potrebbe essere realtà

Non molto tempo fa Samsung ha svelato la linea di prodotti Galaxy Note 10, composta dalla modello base e dalla sua versione Plus di dimensioni più ampie. Tuttavia secondo un recente rumor diffuso dalla nota pagina SamMobile la casa coreana potrebbe lanciare in futuro anche un Galaxy Note 10 Lite.

Si tratterebbe quindi, come suggerito da Techradar, di una versione economica del device, dotata di dimensioni ridotte rispetto ai prodotti base. La fonte ha quindi aggiunto alcuni dettagli riguardo tale dispositivo che fanno ben sperare per una sua futura uscita. Note 10 Lite potrebbe giungere in rosso e nero ed essere reso disponibile in Europa. Tali informazioni appaiono tuttavia molto vaghe, in quanto non includono una finestra di uscita e non specificano in quale territori europei il device dovrebbe arrivare. Inoltre non sono stati aggiunti dettagli riguardo il lato tecnico dello smartphone, che appare ancora avvolto nel mistero.

Galaxy Note 10 Lite potrebbe giungere in Europa in due colori

Al momento Note 10 Lite appare ancora un’incognita per l’azienda coreana, che sicuramente non tarderà a fornire dettagli in merito al prodotto in questione.