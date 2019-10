Bloodborne 2: la realizzazione del sequel non dipende da Hidetaka Miyazaki

Hidetaka Miyazaki non ha assolutamente nessuna competenza in merito a Bloodborne 2. Il mai annuncio sequel del primo gioco, sempre protagonista di diversi rumor, non sarà dunque sviluppato dal designer che ha lavorato alla serie di Dark Souls. La dichiarazione è avvenuta durante una intervista di GameSpot Brasile, realizzata negli scorsi giorni.

Bloodborne 2: Miyazaki fa spallucce

Il collega nord americano ha chiesto esplicitamente a Miyazaki se mai ci sarà un sequel del titolo. Per tutta risposta il designer ha detto che non rientra nelle sue competenze e purtroppo non è un suo incarico realizzarlo. Potrebbe essere una risposta di facciata, anche se dal tono dell’intervista il tutto sembra praticamente essere certo: il seguito non è al momento in discussione.