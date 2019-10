Moons of Madness ha una data di uscita per PS4, Xbox One e PC

Moons of Madness, l’indie game a tinte horror di cui vi avevamo parlato negli scorsi anni, ha ottenuto una data di uscita. Il titolo sviluppato da Rock Pocket Games sarà infatti disponibile a partire dal prossimo anno per PlayStation 4 e Xbox One, mentre per PC sarà disponibile a partire già dal 2019. Insieme all’annuncio è stato diffuso anche un nuovo trailer, che trovate in calce alla notizia.

Moons of Madness: svelata la data di uscita

Il titolo sarà disponibile a partire dal 22 ottobre 2019 per PC e sarà pubblicato tramite Steam. Le versioni PlayStation 4 ed Xbox One invece arriveranno con un piccolo ritardo, visto che debutteranno sul mercato a partire dal 21 gennaio 2020. Il tutto è stato ufficializzato dal trailer, disponibile come di consueto subito qui in basso: buona visione.