IO Interactive lavora ad un nuovo progetto con Warner Bros. Entertainment

Nella giornata odierna IO Interactive e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno annunciato una nuova partnership che porterà alla creazione di un nuovo videogioco. Il nuovo progetto porterà anche ad una serie di assunzioni negli studi degli sviluppatori di Hitman.

IO Interactive: annuncio del progetto nel 2020?

Nel comunicato stampa diffuso nelle prime ore del pomeriggio né il publisher né il team di sviluppo hanno parlato del nuovo progetto nel dettaglio. Il reveal del nuovo videogioco è probabilmente destinato al 2020 e molto presumibilmente per PlayStation 5 e Xbox Scarlett, oltre che per PC. Gli sviluppatori fanno infatti riferimento alle piattaforme come console, senza specificare ulteriori dettagli. La nuova IP infine sarà sviluppata dagli studi di Malmo e Copenhagen. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli in merito.

