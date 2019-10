Treadstone arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video nel 2020, svelato il teaser trailer

Amazon ha annunciato che la prima stagione di Treadstone sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel corso del 2020 e verrà trasmessa in più di 200 paesi. La serie, un action thriller dai produttori della saga legata a Jason Bourne, narra la storia dell’Operazione Treadstone, dalle origini ad oggi.

Treadstone arriverà su Prime Video nel 2020

Le vicende seguono il noto programma di operazioni segrete sotto copertura della CIA, legato a operazioni di modifiche comportamentali e lavaggi del cervello per rendere diverse reclute degli spietati assassini, dai tratti quasi sovrumani. La prima stagione, come visibile nel teaser trailer in basso, seguirà i “risvegli” degli agenti dormienti in tutto il mondo.

Treadstone ha come produttori principali Tim Kring (Heroes), mentre Ben Smith e Jeffrey Weiner (Bourne franchise) saranno produttori esecutivi. La prima assoluta verrà trasmessa negli Stati Uniti, paese in cui la serie sarà disponibile già il 15 ottobre 2019.