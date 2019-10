Final Fantasy VII Remake mostra la modalità Tattica

Come promesso da Square Enix, una sorta di modalità di sconti a turni sarà presente in Final Fantasy VII Remake. Oggi il team di sviluppo ha mostrato come funzionerà lo switch tra la modalità action e appunto quella turni tramite un video di gioco.

Come è possibile vedere dal video, disponibile in calce alla notizia, il passaggio da modalità standard a modalità Tattica è decisamente semplice. Con la pressione di un tasto il gioco permette di utilizzare gli scontri a turni. Il tutto viene rallentato, permettendo così all’animazione di continuare a scorrere ma allo stesso tempo il giocatore può selezionare l’azione che ritiene più giusta fare. Vi lasciamo al filmato: buona visione!

Enter Tactical Mode by pressing the x button during combat in #FF7R. This slows down time & allows you to pick your next move. Take time to select your target, then choose to use abilities, magic or items.

In this video we spend one ATB charge to use Cloud's Braver ability! pic.twitter.com/1zzavPtYXQ

