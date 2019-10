Amazon annuncia l’inizio delle riprese della terza stagione di American Gods

Amazon ha annunciato l’inizio delle riprese della terza stagione di American Gods, che approderà prossimamente in esclusiva su Prime Video ed è prodotta sotto etichetta Amazon Originals.

American Gods narra della guerra tra antichi dei che affondano le loro radici nella mitologia e i nuovi dei, nati con le nuove tecnologie. L’ex detenuto Shadow Moon ha seguito per due stagioni il suo misterioso capo Mr. Wednesday (alias lo scandinavo padre di tutti gli dei Odino) attraverso tutto il paese per scoprire solo alla fine dell’ultima stagione che l’antico dio è in realtà suo padre.

La terza stagione seguirà Shadow nei suoi tentativi di allontanarsi da questa realtà e affermarsi come uomo, si rifugia così nel nevoso e idilliaco paesino di Lakeside in Wisconsin, dove potrà scoprire un oscuro segreto ed esplorare le vie della sua essenza divina. Guidato in questo percorso spirituale dal dio dei suoi antenati neri, Orishas, Shadow deve decidere chi è veramente – un dio in cerca di venerazione o un uomo al servizio della comunità.

I nuovi personaggi:

Dominque Jackson nel ruolo di Ms. World: in quanto leader dei nuovi dei, Mr. World deve adattarsi ai tempi e assumere una nuova forma quando ce n’è bisogno ecco che compare così Ms. World. World vuole trovare il modo di controllare il destino con un nuovo apparecchio tecnologico, che, se acquistato online, avrà modo di dominare l’attenzione dell’umanità tutta. E nei tempi moderni, l’attenzione è venerazione.

Eric Johnson nel ruolo di Chad Mulligan: capo della polizia della sopita città di Lakeside in Wisconsin, Chad Mulligan passa le giornate a mitigare i litigi dei paesani che conosce da una vita. La sua fama di diplomazia funziona finché un giorno una giovane ragazza sparisce, instaurando una situazione di panico e paranoia che rischia di fare a pezzi l’amata cittadina di Chad.

Ashley Reyes nel ruolo di Cordelia: Cordelia era una sveglia e ribelle studentessa che aveva lasciato il college alle prese con spese legali e debiti studenteschi prima che Mr. Wednesday arrivasse nella sua vita. Ora viaggia attraverso l’America per incontrare gli eccentrici amici del suo nuovo capo e aiutarlo con le “questioni tecnologiche” ignara di trovarsi in mezzo a una battaglia per la conquista dell’anima dell’America.

Herizen Guardiola nel ruolo di Oshun: Oshun è una dea dell’amore, della purezza e della fertilità proveniente dalla mitologia Yoruba che ha dato forza e rasserenato gli schiavi che hanno costruito l’America. Conosciuta per la sua abilità di mantenere l’equilibrio e come la madre della dolcezza, Oshun ha una forza di spirito formidabile. In questa stagione, Oshun e il suo compagno Orishas avranno un ruolo misterioso ma allo stesso tempo vitale nel risveglio spirituale di Shadow.

Di recente è stata annunciata l’entrata nel cast di Marilyn Manson e Blythe Danner, che vanno ad aggiungersi a un cast già nutritissimo.