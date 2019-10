Battlefield V: previste tre free trial

Electronic Arts ha annunciato ben tre free trial per Battlefield 5. La comunicazione è arrivata tramite un comunicato del publisher, che ha svelato i dettagli in merito alle tre prove gratuite che si terranno nel corso di vari weekend, già a partire dal prossimo.

Battlefield 5: i dettagli delle tre prove gratuite

Si comincia oggi, 11 ottobre, con la modalità Rush nelle mappe Operation Underground, Rotterdam, Narvik e Mercury. Dal 17 al 20 ottobre 2019 invece si giocherà nella modalità Conquista, con una selezione di mappe tra cui Rotterdam, Devastation, Marita e Arrass. Dal 24 al 27 ottobre, in fine, è il turno delle Grandi Operazioni. Tutte le prove saranno disponibili su PC, mentre al momento non c’è nessuna indicazione in merito per le versioni PlayStation 4 ed Xbox One.

