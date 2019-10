Apple vende il pad di Xbox One sul suo store

Considerando la compatibilità di iOS 13 con i controller delle console, Apple ha deciso di vendere i pad di Xbox One sul proprio store. Al costo di 59,95 Dollari (che saranno probabilmente convertiti in 59,99 Euro per il territorio italiano), i controller si possono acquistare sul sito ufficiale della Mela.

Apple: i pad in arrivo anche negli store fisici?

Non è ancora chiaro se l’iniziativa coinvolgerà solamente lo store online oppure i controller finiranno anche in vendita nel territorio, sfruttando la capillare rete di vendita studiata da Cupertino. In aggiunta non è da escludere la possibilità di vedere in futuro anche i pad di PlayStation 4 venduto dal brand di PC, tablet e telefoni. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità e dettagli in merito.