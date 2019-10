Overwatch: Mei è utilizzata come simbolo per le proteste di Hong Kong

Mei, una delle eroine di Overwatch, è al momento utilizzata per le proteste di Hong Kong. Il tutto nasce da un comportamento scorretto di Blizzard, che ha punito un pro player di Hearthstone che difendeva i manifestanti della città-Stato togliendoli il titolo di Campione e il suo premio in denaro.

Mei viene utilizzata per dichiarare libera la città di Hong Kong. Una protesta singolare, nata da una artista su Twitter, che ha spiegato quanto potesse essere ironico mandare un messaggio di questo nei tipo nei confronti sia della Cina sia di Blizzard. Protesta che ha già raccolto diversi punti a favore, come dimostrato dall’elevato numero di risposte e condivisioni del messaggio.

Blizzard banned pro Hearthstone winner for supporting free Hong Kong and took away his prize money. It would be SUCH A SHAME if Mei became a symbol of Hong Kong democracy and got #Overwatch banned in China like Pooh did

#FreeHongKong #MeiWithHongKong #MeiSupportsHongKong pic.twitter.com/yPum1ZTQqH

— Wenqing Yan (@Yuumei_Art) October 9, 2019