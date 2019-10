Vice presidente di Xbox lascia l’azienda

Ybarra aveva una breve esperienza come ingegnere di sviluppo software presso HP prima di entrare in Microsoft come ingegnere di sistemi nel giugno 2000. Si è fatto strada tra i ranghi prima di diventare manager dello studio partner di Xbox tra giugno 2011 e luglio 2014. Ybarra è entrato presto nella parte aziendale successivamente, assumendo il ruolo di vice presidente della gestione dei programmi di Xbox per un paio di anni prima di ricoprire il ruolo di vice presidente a gennaio 2017.

Simile a Microsoft, sia Nintendo che Sony hanno sperimentato shakeup a livello esecutivo. All’inizio di questo mese, Shawn Layden ha confermato che lascerà la Sony . Il presidente di SIE Japan Asia, Atsushi Morita, ha annunciato la sua partenza immediatamente dopo quella di Layden. Entrambe le posizioni devono ancora essere ricoperte, ma Kazuhiko Takeda sarà il nuovo direttore aziendale della filiale giapponese di Sony. Il presidente e COO di Nintendo, Reggie Fils-Aime, ha annunciato che si sarebbe ritirato prima dell’E3 2019, anche se è stato rapidamente sostituito da Doug Bowser . Non è chiaro chi assumerà il ruolo di Ybarra in Xbox.