Silent Hill 2: emerge online il prototipo

Silent Hill 2 è sicuramente uno dei survival horror più apprezzati di sempre. Il codice sorgente è andato purtroppo perduto, ma nelle scorse ore è emerso online il prototipo del titolo. Si tratta probabilmente dello stesso utilizzato per completare la HD Collection, anche se non vi sono certezze in merito.

La versione trovata è la numero 0.10 e si tratta una delle prime build mai create per la HD Collection. Il tutto è stato caricato online da un ragazzo che sta lavorando insieme ad un altro team per la remaster amatoriale del gioco. Ovviamente allo stato attuale si può solamente emulare su PC e conterrà una serie di errori e ovviamente non sarà completo. I file sono disponibile per giocare porzioni di gioco e ovviamente esplorare le varie feature previste e poi rimosse dal titolo.

I'm VERY HAPPY to announce that the SILENT HILL 2 VERSION 0.10 (VW047-U1) PROTOTYPE is now released for fans to play/hack/explore! I've been wanting to share this with all other SH2 fans for SO long and now I'm able to!

(Special thanks in comments)

Link: https://t.co/C8sF2ODDN6 pic.twitter.com/ZMBn0BpWzu

— Ratio (@theRatiocinator) October 8, 2019