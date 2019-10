Epic Games: il gioco gratuito è ambientato su Marte

L’ultimo gioco gratuito su Epic Games Store è abbastanza il cambio di ritmo da Minit , l’offerta della scorsa settimana . Da oggi fino a giovedì 17 ottobre, puoi prendere Surviving Mars e il DLC Space Race sulla casa.

Conquista Marte prima di Elon Musk

Sviluppato da Haemimont Games e pubblicato dallo sviluppatore di Stellaris Paradox Interactive, Surviving Mars è stato rilasciato nel 2018. Surviving Mars, un gioco di simulazione di costruzione di città, incarica i giocatori di creare una fiorente colonia sul duro pianeta rosso. All’inizio di ogni corsa, scegli un’agenzia spaziale, metti in ordine le tue finanze e quindi scegli un posto in cui la tua colonia possa prendere forma. Considerando l’ambientazione e il titolo, non sorprende che Surviving Mars abbia una predisposizione alla sopravvivenza. È una sfida mantenere in vita i tuoi lavoratori in condizioni meteorologiche brutali e ostacoli imprevisti.

Ha scritto Starkey:

Sopravvivere su Marte, soprattutto, riguarda la speranza. Tanti giochi di strategia mantengono il loro gameplay, evitando qualsiasi tema o messaggio generale. Ma, per quanto sdolcinato come sembra, per coloro che credono nella maestosità del volo spaziale, per coloro che sono desiderosi di meravigliarsi di quanto possa essere dannosa la nostra piccola specie fortunata, Sopravvivere su Marte è SimCity con anima.

Il DLC Space Race introduce colonie rivali di intelligenza artificiale, ognuna delle quali sta cercando di diventare una superpotenza di Marte.

Il lancio di Surviving Mars su Epic Games Store come parte del programma Epic Free Games arriva in seguito all’annuncio del sequel del gioco, Surviving the Aftermath . Entrando in Early Access su Epic Games Store e Xbox Game Preview entro la fine dell’anno, Surviving the Aftermath è una simulazione post-apocalittica di costruzione di città.

Tutto ciò di cui hai bisogno è un account Epic gratuito per rivendicare Surviving Mars and Space Race. Assicurati di aggiungerli alla tua biblioteca prima del 17 ottobre, poiché saranno sostituiti dalle offerte gratuite della prossima settimana, Observer e American Nightmare di Alan Wake .

