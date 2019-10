Ubisoft: serie TV in arrivo

Ubisoft sta ampliando i suoi piani televisivi con una serie di serie animate, incluso materiale sorprendente. Lo studio sta pianificando spettacoli che ruotano attorno a Rayman , Watch Dogs e lo spin-off Blood Dragon di Far Cry 3 .

Ubisoft espande le sue vedute

THR riferisce che alcune delle serie animate sono ciò che ci si potrebbe aspettare dal catalogo di Ubisoft. Produrrà uno speciale Rabbids Invasion seguendo le orme del suo show Nickelodeon, e sta sviluppando show basati su Rayman e sul gioco per cellulare Hungry Shark . Da lì, però, le idee diventano un po ‘più sorprendenti.

Una serie dedicata alle interpolazioni è un “cyber-mystery” basato su Watch Dogs. Un altro, che ha schierato il produttore Adi Shankar (Castlevania di Netflix), è una serie per giovani adulti basata su Blood Dragon. Quello spettacolo ironico si chiamerà Captain Laserhawk: A Blood Dragon Vibe. Il rapporto rileva inoltre che il Capitano Laserhawk formerà una sorta di universo Ubisoft collegato. Infine, Ubisoft sta lavorando a una commedia di sketch animati che si rifà alla cultura dei videogiochi. Di seguito puoi vedere alcuni dei poster teaser per le prossime serie.

Le serie Watch Dogs e Far Cry sono generalmente classificate M, quindi è inaspettato colpire gli spettatori più giovani con cartoni animati basati su quei mondi. Blood Dragon è stato un riff retrò su Far Cry 3, e da allora Ubisoft ha usato il nome per altri progetti, in particolare un’espansione Trials a tema di apocalisse al neon .

Helene Juguet, amministratore delegato di Ubisoft Film & Television ha dichiarato a proposito della serie Watch Dogs: