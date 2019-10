I Pittsburgh Knights aggiungono Evgeni Malkin come investitore

I Pittsburgh Knights hanno annunciato l’aggiunta del giocatore NHL Evgeni Malkin come investitore. I dettagli finanziari della transazione non sono stati resi noti. La società sta cercando di esemplificare il suo modello di business di prendere le migliori pratiche dagli sport tradizionali e tradurle in Esport attraverso questa partnership.

Nuova partnership tra Pittsburgh Knight ed Evgeni Malkin

L’organizzazione di Esports è ora impegnata in tre partnership con alleati associati a Pittsburgh: Pittsburgh Steelers, Wiz Khalifa ed Evgeni Malkin.

L’organizzazione di Esports Pittsburgh Knights ha annunciato che il giocatore di hockey professionista Evgeni Malkin ha investito nell’azienda. Con questa partnership, la società mira a esemplificare il suo modello di business di prendere le migliori pratiche dagli sport tradizionali e tradurle in Esport. I dettagli finanziari della transazione non sono stati resi noti.

Malkin, un capitano centrale e supplente dei Pinguini di Pittsburgh, arrivò per la prima volta a Pittsburgh nel 2004, quando fu il secondo plettro scelto dai Pinguini. Da allora, è rimasto uno dei più importanti giocatori di hockey della NHL e ha agito come capitano supplente per i pinguini dalla sua seconda stagione. Malkin ha guidato i Penguins in tre dei loro cinque campionati della Stanley Cup. Avido giocatore, si diverte a giocare a Counter-Strike: Global Offensive quando non è sul ghiaccio.

James O’Connor, presidente dei Knights, ha dichiarato:

Il nostro obiettivo ai Knights non è solo quello di essere una grande squadra di Esport, ma di costruire qualcosa di innovativo e unificante per la nostra città. Sappiamo che, in quanto organizzazione di Pittsburgh, abbiamo una straordinaria eredità sportiva e di intrattenimento da vivere. Siamo davvero entusiasti della squadra che abbiamo messo insieme dietro le quinte, prima con Steelers e Wiz Khalifa, e ora con Malkin. Il suo lavoro con i Pittsburgh Penguins ha mostrato a tutto il mondo che atleta intelligente e dedicato è, e siamo entusiasti di avere il suo supporto.

Negli ultimi dodici mesi, l’organizzazione dei Pittsburgh Knights ha collaborato con importanti attori sia a Pittsburgh che nel settore dello sport e dell’intrattenimento. Nel dicembre 2018, ha collaborato con sei volte campioni del Super Bowl, i Pittsburgh Steelers ; e la scorsa estate ha annunciato il musicista e nativo di Pittsburgh Wiz Khalifa come partner strategico . Inoltre, i Knights hanno raccolto un investimento da Esports MX LATAM Fund , un gruppo di investitori e family office con sede in Messico. I dettagli finanziari di questi investimenti non sono stati resi noti.