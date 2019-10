Lost Soul Aside: vediamo il nuovo concept artwork

Arrivano nuovi dettagli dedicati a Lost Soul Aside, titolo attualmente in fase di sviluppo su PlayStation 4. Nelle ultime ore, Ultizero Games ha pubblicato recente un concept artwork dedicato interamente alla produzione direttamente sul profilo Twitter del gioco, dove veniamo a conoscenza che la compagnia sta lavorando senza sosta al progetto.

Come se non bastasse, lo studio ha lasciato questo breve messaggio su Twitter:

Hello everyone!

Today, the team wanted to share a new concept-art for Lost Soul Aside. While we cannot share more information just yet, the development team is still hard at work, and appreciates your continued support and patience. pic.twitter.com/hGxSDxDmv8

— Lost Soul Aside (@Lost_Soul_Aside) October 10, 2019