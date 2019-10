La Malta BOV ePremier League inizia a novembre

La Malta Football Association (MFA) ha stretto una partnership con Electronic Arts (EA) per creare la Malta BOV ePremier League . La lega fungerà da qualificatore ufficiale per la EA SPORTS FIFA 20 Global Series .

MFA ed EA si uniscono per creare la Malta BOV ePremier League

I giocatori della FIFA locale avranno l’opportunità di rappresentare uno dei 14 club della BOV Premier League , con ulteriori dettagli da pubblicare nelle prossime settimane. La Malta BOV ePremier League inizierà a novembre.

Il dott. Matthew Paris, vicepresidente della Malta FA, ha discusso dell’inizio del campionato:

EA SPORTS FIFA è uno dei videogiochi più famosi al mondo e siamo molto lieti di collaborare con Electronic Arts in questa partnership che porterà alla creazione del primo Malta BOV ePremier League. La nostra partnership con Electronic Arts fornirà alcune opportunità uniche per i giocatori di Esport locali e club maltesi, mettendoli sulla mappa globale di EA SPORTS FIFA con tutti i potenziali benefici che ciò porterà.

La FIFA 20 Global Series si è ora estesa a oltre 20 campionati di calcio. Per qualificarsi per la serie, i concorrenti devono guadagnare abbastanza punti classifica EA SPORTS FIFA 20 Global Series in eventi live.

Sam Turkbas, vice commissario per il gioco competitivo della FIFA presso EA SPORTS ha aggiunto: