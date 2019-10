PlayStation 5: svelato lo slogan?

Dopo le prime informazioni su PlayStation 5, Sony potrebbe aver inavvertitamente svelato lo slogan promozionale della console. Tutto è accaduto durante il party di lancio di Concrete Genie: sul banner presente alla festa era posto in alto una speciale frase, mai vista prima nel materiale promozionale.

PlayStation 5: uno slogan troppo lungo?

Chiaramente siamo ancora nel campo dei rumor e delle ipotesi, ma effettivamente la frase non è mai comparsa prima. Come è possibile vedere dalla foto in calce alla notizia, il prossimo slogan potrebbe essere Be Amazing, Be Amazed, Be PlayStation. Di sicuro impatto, ma anche forse troppo lungo rispetto ai già utilizzati da Sony, come ad esempio This Is For The Players, di più semplice immediatezza. Ne sapremo di più quando la console verrà ufficialmente presentata al pubblico.